Хоккеистам «Амура» не выплачивают полную зарплату 4 месяца
Задолженности «Амура» перед хоккеистами по зарплате составляют четыре месяца, сообщает «Спорт-Экспресс».
Хоккеисты не видели полной зарплаты с начала года, но им выплачиваются авансы в размере 10-20 процентов от зарплаты.
Пока руководство даже не обещает игрокам полного погашения, но известно, что хоккеистам запретили допускать утечки в прессу.
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