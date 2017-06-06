Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хоккеистам «Амура» не выплачивают полную зарплату 4 месяца

    Теги Амур КХЛ

    Задолженности «Амура» перед хоккеистами по зарплате составляют четыре месяца, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Хоккеисты не видели полной зарплаты с начала года, но им выплачиваются авансы в размере 10-20 процентов от зарплаты.

    Пока руководство даже не обещает игрокам полного погашения, но известно, что хоккеистам запретили допускать утечки в прессу.

    Александр Филиппенко: «В «Амуре» не существует проблемы с долгами»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться