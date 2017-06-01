Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил работу главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана, с которым работал вместе долгое время.

«Люди его не замечали. Я не мог в это поверить. Я ему говорил: «Салли, тебя просто не знают. Они просто не знают, чем ты занимаешься. У тебя будет шанс.

Когда нас уволили из «Ванкувера», я сказал ему: «Салли, возможно, мы в последний раз работали вместе». Он был помощником тренера, и сейчас мы видим, куда привела его эта дорога.

Я думаю, что он очень хорошо ладит с людьми, что крайне важно в случае с современными спортсменами. Они изменились по сравнению с тем, что было 10 лет назад. С ними надо быть очень аккуратными, он это умеет, и в этом заключается его главная сила. Все идет от этого.

Я смотрел пленку, и Малкин орал на судью, в то время как Салли просто пытался работать с ним, как все тренеры. И затем он внезапно повернулся к Малкину и сказал: «Закрой, ***, свой рот». Представьте себе – новый тренер, всего неделя на посту... Вся скамейка повернула головы и подумала: «Ни*** себе. Он только что сказал Малкину закрыть, ***, свой рот».

Подобные ситуации важны для тренера. Они показывают, что он ничего не боится, потому что верит в свою правоту. Он создавал командную философию.

Он не боится говорить лидерам, что думает, при этом у некоторых тренеров есть такая проблема. Общение с игроками – одна из самых сильных сторон Майка. И неважно, с какими – топовыми или из четвертого звена. Он всегда даст понять, что о тебе думает. Он поправит тебя, если считает нужным это сделать, и не испытает при этом ни капли смущения.

При этом важно понимать, что он не просто третирует игроков. Он обладает отличной способностью держать их в тонусе, но в то же время делает так, чтобы они получали удовольствие от рабочего процесса и были уверены в себе. Это большое дело», – рассказал Торторелла.