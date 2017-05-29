Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион после вылета команды в финале Восточной конференции рассказал о характере повреждений хоккеистов по итогам плей-офф.

В общей сложности 12 игроков «Сенаторс» играли в розыгрыше Кубка Стэнли с травмами.

Через боль выступали голкипер Крэйг Андерсон (спина), защитники Эрик Карлссон (лодыжка и нога), Марк Боровецки (сильное растяжение лодыжки), Коди Сиси (перелом пальца), Дион Фанюф (запястье) и нападающие Зак Смит (травма живота), Виктор Стольберг (травма живота), Дерик Брассар (плечо), Том Пайэтт (лодыжка), Марк Стоун (травма ноги), Райан Дзингел (запястье), Алекс Берроуз (сильное растяжение лодыжки).

Дорион признался, что в ходе серии с «Рейнджерс» спина Андерсона была «в ужасном состоянии».

Также функционер рассказал, что у Карлссона было не только две трещины в левой ноге, но и травма мышц лодыжки.

В финале Восточной конференции «Оттава» в семи матчах проиграла серию «Питтсбургу».