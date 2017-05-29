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    НХЛ. 12 игроков «Оттавы» в плей-офф играли с травмами, у Карлссона были две трещины в левой ноге и повреждение мышц лодыжки

    Теги травмы Оттава Кубок Стэнли Дион Фанюф Крэйг Андерсон Алекс Берроуз НХЛ Дерик Брассар Эрик Карлссон Зак Смит Виктор Стольберг Том Пайэтт Коди Сиси Марк Стоун Марк Боровецки Райан Дзингел Пьер Дорион

    Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион после вылета команды в финале Восточной конференции рассказал о характере повреждений хоккеистов по итогам плей-офф.

    В общей сложности 12 игроков «Сенаторс» играли в розыгрыше Кубка Стэнли с травмами.

    Через боль выступали голкипер Крэйг Андерсон (спина), защитники Эрик Карлссон (лодыжка и нога), Марк Боровецки (сильное растяжение лодыжки), Коди Сиси (перелом пальца), Дион Фанюф (запястье) и нападающие Зак Смит (травма живота), Виктор Стольберг (травма живота), Дерик Брассар (плечо), Том Пайэтт (лодыжка), Марк Стоун (травма ноги), Райан Дзингел (запястье), Алекс Берроуз (сильное растяжение лодыжки).

    Дорион признался, что в ходе серии с «Рейнджерс» спина Андерсона была «в ужасном состоянии».

    Также функционер рассказал, что у Карлссона было не только две трещины в левой ноге, но и травма мышц лодыжки.

    В финале Восточной конференции «Оттава» в семи матчах проиграла серию «Питтсбургу».

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