Сегодня в Санкт-Петербурге состоится чемпионский парад СКА, выигравшего в сезоне КХЛ-2016/17.

Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в истории.

Сообщается, что парад начнется в 16.00 по местному времени.