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    Сегодня в Санкт-Петербурге состоится чемпионский парад СКА

    Теги СКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина

    Сегодня в Санкт-Петербурге состоится чемпионский парад СКА, выигравшего Кубок Гагарина в сезоне КХЛ-2016/17. 

    Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в истории. 

    Сообщается, что парад начнется в 16.00 по местному времени. 

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