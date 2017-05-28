Сегодня в Санкт-Петербурге состоится чемпионский парад СКА
Сегодня в Санкт-Петербурге состоится чемпионский парад СКА, выигравшего Кубок Гагарина в сезоне КХЛ-2016/17.
Петербургский клуб стал обладателем трофея во второй раз в истории.
Сообщается, что парад начнется в 16.00 по местному времени.
Этот день настал!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 28 мая 2017 г.
В 16.00 начинаем Парад чемпионов от площади Восстания! ПропуСКАть такое событие никак нельзя.
ЖДЕМ ВСЕХ! pic.twitter.com/btLlzcUAlb
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