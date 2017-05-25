Антон Белов пожертвовал 1 млн рублей на развитие детского следж-хоккея

Защитник СКА Антон Белов перечислил один миллион рублей, полученный от спонсоров лиги, на развитие детской лиги следж-хоккея.

Эту сумму хоккеист получил от спонсоров за завоевание награды «Джентльмен на льду» по итогам сезона.

«В этом зале много успешных людей. Если все мы найдем возможность помогать детям, заниматься благотворительностью, мир может стать лучше.

Все, что происходило на сцене после вручения мне премии, стало для меня большим сюрпризом.

Все, что я говорил, все это было сказано от чистого сердца. Это был полный экспромт, я сказал, что думал, я верю во все, что сказал о благотворительности», – сказал Белов.