Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антон Белов пожертвовал 1 млн рублей на развитие детского следж-хоккея

    Теги СКА Антон Белов КХЛ детский хоккей

    Защитник СКА Антон Белов перечислил один миллион рублей, полученный от спонсоров лиги, на развитие детской лиги следж-хоккея.

    Эту сумму хоккеист получил от спонсоров КХЛ за завоевание награды «Джентльмен на льду» по итогам сезона.

    «В этом зале много успешных людей. Если все мы найдем возможность помогать детям, заниматься благотворительностью, мир может стать лучше.

    Все, что происходило на сцене после вручения мне премии, стало для меня большим сюрпризом.

    Все, что я говорил, все это было сказано от чистого сердца. Это был полный экспромт, я сказал, что думал, я верю во все, что сказал о благотворительности», – сказал Белов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться