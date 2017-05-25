Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов прокомментировал исключение «Металлурга» из .

«Надежда умирает последней, конечно, я, как человек, который любит город, любит хоккей, надеялся на здравый смысл людей, которые принимают решения. И это решение меня разочаровало.

Во-первых, не были услышаны наши доводы, во-вторых, не были рассмотрены другие альтернативные варианты. Обидно, что не услышали мнения тысяч болельщиков, причем со всей России или не захотели услышать.

Мы сейчас предпринимаем несколько шагов. Мы будем разбираться с руководством «Металлурга», которые допустили эту ситуацию и начали ее решать, когда все было практически предрешено…

Такой директор, как Зиновьев, мне не нужен — у него там какие-то межличностные отношения с , благодаря которым он не мог попасть к нему в кабинет, стоял под дверью.

Далее — я дал поручение юристам проверить, насколько законно было исключение «Металлурга» согласно регламенту Лиги.

И, наконец, готовиться к играм в . Потому, что с такой игрой, которую «Металлург» показывал в последнем сезоне, — не факт, что мы будем успешно играть в Высшей Лиге. Поэтому надо смотреть команду, разговаривать с хоккеистами, которые согласятся играть в ВХЛ, играть, играть так, чтобы претендовать на возвращение в КХЛ», – заявил Кузнецов в эфире «Кузбасс ФМ».

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