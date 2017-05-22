Форвард сборной России Вадим Шипачев остался недоволен тем, что почти не выходил на лед в третьем периоде матча за 3-е место ЧМ-2017 против Финляндии (5:3).

– За что меня посадили-то? Что было-то, – приводит слова игрока после матча журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

В матче с финнами Шипачев сыграл 5 минут 16 секунд в первом периоде, 4:54 – во втором и 2:44 – в третьем. Всего он провел на льду 18 смен (игровое время - 12:54). На счету новичка «Вегаса» 3 броска в створ, его показатель полезности в этой игре «минус 1».

Отметим, что в матче с Канадой Шипачев так же меньше играл в 3-м периоде: 5:36 в первом периоде, 6:06 – во втором и 3:00 – в третьем. Общее игровое время в полуфинале – 14:42.