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    Вадим Шипачев: «За что меня посадили-то? Что было-то»

    Теги сборная России Олег Знарок Вадим Шипачев Вегас ЧМ-2017

    Форвард сборной России Вадим Шипачев остался недоволен тем, что почти не выходил на лед в третьем периоде матча за 3-е место ЧМ-2017 против Финляндии (5:3). 

    – За что меня посадили-то? Что было-то, – приводит слова игрока после матча журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. 

    В матче с финнами Шипачев сыграл 5 минут 16 секунд в первом периоде, 4:54 – во втором и 2:44 – в третьем. Всего он провел на льду 18 смен (игровое время  - 12:54). На счету новичка «Вегаса» 3 броска в створ, его показатель полезности в этой игре «минус 1».

    Отметим, что в матче с Канадой Шипачев так же меньше играл в 3-м периоде: 5:36 в первом периоде, 6:06 – во втором и 3:00 – в третьем. Общее игровое время в полуфинале – 14:42.

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