Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с отъездом в НХЛ ряда игроков, выступавших на ЧМ-2017.

«Однозначно мы будем делать все возможное, чтобы вернуть наших сборников из НХЛ. Знаем, что истекают контракты у Евгения Кузнецова, у Дмитрия Орлова. Да, у нас есть те, кто уехал, но есть и те, кто вернется из Северной Америки.

ФХР сделает максимум, чтобы ребята, кто играл на чемпионате мира, остались в КХЛ», – сказал Ротенберг.