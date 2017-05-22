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    Роман Ротенберг: «Однозначно будем делать все возможное, чтобы вернуть наших сборников из НХЛ»

    Теги ФХР сборная России Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов ЧМ-2017 Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с отъездом в НХЛ ряда игроков, выступавших на ЧМ-2017. 

    «Однозначно мы будем делать все возможное, чтобы вернуть наших сборников из НХЛ. Знаем, что истекают контракты у Евгения Кузнецова, у Дмитрия Орлова. Да, у нас есть те, кто уехал, но есть и те, кто вернется из Северной Америки.

    ФХР сделает максимум, чтобы ребята, кто играл на чемпионате мира, остались в КХЛ», – сказал Ротенберг.

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