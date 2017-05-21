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    Олег Знарок: «Давайте не будем говорить, кто кому привозил. У Белова травма, он даже встать не мог»

    Теги сборная России травмы Антон Белов Олег Знарок ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Финляндией (5:3) в матче за бронзовые медали ЧМ-2017 рассказал о травме капитана Антона Белова. 

    «Давайте не будем говорить, кто кому привозил. У Белова травма задней поверхности бедра, он даже встать не мог.

    Правильно ли я поступил, назначив Белова капитаном? А вы считаете, нет? Вы, что ли, в команде находитесь?» – сказал Знарок журналистам.

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