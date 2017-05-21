Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы над Финляндией (5:3) в матче за бронзовые медали рассказал о травме капитана Антона Белова.

«Давайте не будем говорить, кто кому привозил. У Белова травма задней поверхности бедра, он даже встать не мог.

Правильно ли я поступил, назначив Белова капитаном? А вы считаете, нет? Вы, что ли, в команде находитесь?» – сказал Знарок журналистам.