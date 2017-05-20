Василевский, Белов и Панарин – лучшие игроки сборной России на ЧМ-2017

Нападающий Артемий Панарин, защитник Антон Белов и вратарь Андрей Василевский признаны лучшими игроками сборной России на ЧМ-2017.

Василевский провел на турнире восемь матчей, одержал шесть побед, пропуская в среднем 1,56 шайб за игру и отражая 94,1% бросков.

Белов в девяти матчах отметился 4 (2+2) очками, заработав показатель полезности «+6».



Панарин сыграл восемь матчей и набрал 16 (4+12) результативных баллов при показателе полезности «+3».

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