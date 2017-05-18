Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, скорее всего, не будет смотреть четвертьфинальный матч между сборными России и Чехии.

«Еще, скорее всего, будет продолжаться совещание с военными, и на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится.

Он работает в это время. Но, естественно, будем рассказывать ему, какой счет, что происходит», – сказал Песков.