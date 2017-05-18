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    Дмитрий Песков: «У Путина вряд ли получится посмотреть матч Россия – Чехия. Будем рассказывать ему, какой счет»

    Теги сборная России сборная Чехии Владимир Путин ЧМ-2017 Дмитрий Песков

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин, скорее всего, не будет смотреть четвертьфинальный матч ЧМ-2017 между сборными России и Чехии. 

    «Еще, скорее всего, будет продолжаться совещание с военными, и на шесть часов запланировано другое мероприятие, поэтому вряд ли у него получится.

    Он работает в это время. Но, естественно, будем рассказывать ему, какой счет, что происходит», – сказал Песков.

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