Сборная России назвала состав на четвертьфинальный матч против Чехии.

На игру заявлены 7 защитников и 13 нападающих. Защитник пропустит третий матч подряд.

Форвард Валерий Ничушкин сыграет в звене с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, соответственно, Сергей Плотников будет выходить на лед с Евгением Кузнецовым и Александром Барабановым.