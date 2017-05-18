Россия – Чехия. Ничушкин сыграет в первом звене с Андроновым и Телегиным
Сборная России назвала состав на четвертьфинальный матч ЧМ-2017 против Чехии.
На игру заявлены 7 защитников и 13 нападающих. Защитник Андрей Миронов пропустит третий матч подряд.
Форвард Валерий Ничушкин сыграет в звене с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, соответственно, Сергей Плотников будет выходить на лед с Евгением Кузнецовым и Александром Барабановым.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.