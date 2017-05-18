Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Россия – Чехия. Ничушкин сыграет в первом звене с Андроновым и Телегиным

    Теги сборная России сборная Чехии ЧМ-2017 Валерий Ничушкин Андрей Миронов

    Сборная России назвала состав на четвертьфинальный матч ЧМ-2017 против Чехии. 

    На игру заявлены 7 защитников и 13 нападающих. Защитник Андрей Миронов пропустит третий матч подряд. 

    Форвард Валерий Ничушкин сыграет в звене с Сергеем Андроновым и Иваном Телегиным, соответственно, Сергей Плотников будет выходить на лед с Евгением Кузнецовым и Александром Барабановым. 

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться