Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, представляя концепцию развития лиги на ближайшие семь лет, рассказал о способах сокращения расходов.

«Есть в лиге клубы, которые, несмотря на то, что финансируются из государственных источников, не добиваются успехов в чемпионате и продолжают оставаться в конце турнирной таблицы, не создавая никакой привлекательности для лиги. Тратится на эти клубы несколько миллиардов рублей без какого-либо экономического эффекта.

Есть клубы, которые собирают большое количество зрителей, у них высокие рейтинги показа игр. А есть клубы-аутсайдеры, которые тянут вниз финансовую эффективность КХЛ и даже не окупают затраты на проведение матчей. Доход, который теоретически можно получать от этих игр, в разы ниже затрат на них.

Нужно каким-то образом оздоровлять ситуацию. Во-первых, работать над повышением доходов – чтобы клубы больше зарабатывали на билетах и доходах в день матча. Улучшение лиги как продукта приведет к тому, что придут новые спонсоры. Особенно при экспансии лиги на интересных в коммерческом смысле территориях – как на Востоке, так и на Западе. Будет увеличиваться стоимость телевизионных прав, отчисления от которых тоже пойдут клубам, доход увеличит и продажа атрибутики.

На заседании правления мы рассмотрели несколько сценариев, которые позволяют принимать решения на протяжении семи лет. Введение жесткого потолка заработной платы, выведение из-под него одной или двух звезд. Перераспределение бюджетов в сторону наиболее ценных игроков, чтобы не переплачивать тем, кто сидит на скамейках.

Таким образом, расходы на зарплатные ведомости к седьмому сезону реализации стратегии могли бы сократиться на 43%. При этом топ-40 игроков получали бы больше, чем сейчас, и в этом вопросе у нас бы сохранялась конкурентоспособность по сравнению с европейскими лигами почти на том же уровне.

Сейчас средние зарплаты в КХЛ в 2,6 раза выше, чем в европейских лигах. При достижении некоторых целевых показателей эта разница уменьшится, зарплаты станут в 2,3 раза выше. Но не возникнут экономические предпосылки для массового побега игроков», – сказал Чернышенко.