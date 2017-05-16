Антон Белов может вернуться в НХЛ через один сезон

Защитник СКА Антон Белов рассматривает возможность вновь попробовать свои силы в НХЛ.

Об этом сообщил журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Помните защитника Антона Белова, который сыграл 57 матчей за «Эдмонтон» в сезоне 2013-14? Говорят, он намерен вернуться. Но это может произойти через год», – написал Фридман в своей колонке.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист сыграл 56 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (9+18) очков при показателе полезности «+34».

Выступая за «Эдмонтон», Белов в 57 играх записал на свой счет 7 (1+6) очков с показателем полезности «-12».