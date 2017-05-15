Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с отъездом ряда российских игроков в НХЛ.

«Что касается отъезда ребят, что мы можем сделать? Привязать всех? Клубы предлагают хорошие условия, но они сами решают, и мы ничего сделать не можем. Мы же не будем вешать «железный занавес» до Олимпиады.

Каждый хоккеист сам решает свою судьбу – хочет он стать олимпийским чемпионом или не хочет, где он хочет играть и так далее, у нас демократия.

Они хотят попробовать себя в НХЛ, и мы ничего не можем сделать. Ребята все патриоты, все играют за национальную команду. Мы не хотим давить, у нас не должно быть каких-то угроз. Не стоит говорить: если ты уехал, то не патриот», – сказал Третьяк.