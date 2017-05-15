Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли поделился ожиданиями от матча ЧМ-2017 против сборной России.

«Я смотрел матчи сборной России, и могу сказать, что они производят сильное впечатление. Пока я не вижу никаких слабых сторон у россиян, ничего, на чем мы могли бы сыграть. Может быть, журналисты мне подскажут? Надеюсь, что кто-то мне подскажет.

Все наши молодые ребята будут играть со сборной России, будет играть», – сказал Хартли.