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    Боб Хартли: «Пока не вижу слабых сторон у сборной России, может, журналисты мне подскажут?»

    Теги сборная России Боб Хартли сборная Латвии ЧМ-2017 Френкс Разгалс

    Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли поделился ожиданиями от матча ЧМ-2017 против сборной России. 

    «Я смотрел матчи сборной России, и могу сказать, что они производят сильное впечатление. Пока я не вижу никаких слабых сторон у россиян, ничего, на чем мы могли бы сыграть. Может быть, журналисты мне подскажут? Надеюсь, что кто-то мне подскажет.

    Все наши молодые ребята будут играть со сборной России, Френкс Разгалс будет играть», – сказал Хартли.

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