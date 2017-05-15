Президент ФХР Владислав Третьяк высказался по поводу ситуации с лимитом на легионеров в в связи с возможным изменением статуса игроков из Казахстана и Беларуси.

«У них есть свои команды – есть «Барыс», есть минское , никто им не запрещает там играть. Да, есть законы, но и у нас в федерации есть свои законы, свои положения. Мы подчиняемся общему закону, но мы придерживаемся своих положений, и их никто не отменял. Как будет дальше, посмотрим.

Есть закон государственный, а есть положение в правительстве. Мы не против белорусов и других хоккеистов, но мы боремся за то, чтобы наши молодые хоккеисты имели возможность играть.

Посмотрите, в Нижнем Новгороде 12 человек играло! Пять легионеров и еще семь человек белорусов и других, кто не может играть за сборную. Когда будет вопрос поднят, тогда будем его решать. Сейчас никто ни в , ни в федерации этот вопрос не поднимал. Если будет, то будем советоваться с адвокатами и так далее», – сказал Третьяк.

Напомним, что в четверг Евразийская экономическая комиссия попросила страны ЕАЭС в течение 10 дней сообщить о принятых мерах по устранению ограничений в отношении спортсменов-легионеров.

Спортсмены, представляющие организацию (куда кроме России входят также Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), в настоящее время считаются легионерами в составе российских клубов.

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