Владислав Третьяк: «Игра со Словакией напоминала мне, как сборная СССР играла с канадцами, ребята с охоткой действовали»
Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением по поводу травмы нападающего Сергея Мозякина, а также оценил игру сборной России в матче ЧМ-2017 со Словакией (6:0).
«Будет не хватать Сергея в плане игры в большинстве, лидерских качеств. Это большая потеря для любой команды.
В матче со Словакией команда была более собранной, чем с Данией. Встреча напоминала мне, как сборная СССР играла с канадцами, ребята с охоткой сегодня действовали, видимо, два дня отдыха помешали тогда.
Василевскому было тяжело, всегда тяжело, когда мало бросков», – заявил Третьяк.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.