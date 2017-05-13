Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением по поводу травмы нападающего Сергея Мозякина, а также оценил игру сборной России в матче ЧМ-2017 со Словакией (6:0).

«Будет не хватать Сергея в плане игры в большинстве, лидерских качеств. Это большая потеря для любой команды.

В матче со Словакией команда была более собранной, чем с Данией. Встреча напоминала мне, как сборная СССР играла с канадцами, ребята с охоткой сегодня действовали, видимо, два дня отдыха помешали тогда.

Василевскому было тяжело, всегда тяжело, когда мало бросков», – заявил Третьяк.

У России 5 побед в 5 матчах. Пока все идет нормально