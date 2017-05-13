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    Владислав Третьяк: «Игра со Словакией напоминала мне, как сборная СССР играла с канадцами, ребята с охоткой действовали»

    Теги сборная России Сергей Мозякин Владислав Третьяк сборная Словакии ЧМ-2017

    Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением по поводу травмы нападающего Сергея Мозякина, а также оценил игру сборной России в матче ЧМ-2017 со Словакией (6:0).

    «Будет не хватать Сергея в плане игры в большинстве, лидерских качеств. Это большая потеря для любой команды.

    В матче со Словакией команда была более собранной, чем с Данией. Встреча напоминала мне, как сборная СССР играла с канадцами, ребята с охоткой сегодня действовали, видимо, два дня отдыха помешали тогда.

    Василевскому было тяжело, всегда тяжело, когда мало бросков», – заявил Третьяк.

    У России 5 побед в 5 матчах. Пока все идет нормально

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