Защитник сборной России Иван Проворов рассказал о своем раннем отъезде в Северную Америку.

– Все время удивляет, почему вы так рано отправились за океан.

– Просто мы с семьей приняли решение, что для развития лучше уехать в Америку раньше. Привыкнуть к североамериканскому стилю, к маленьким площадкам, изучить язык. Все это было в возрасте, когда еще не привлекали в МХЛ.

– В Ярославле в вас не верили?

– Давайте я отвечу так: мы с семьей решили, что лучше для карьеры будет в Америке.

– Вы задрафтованы под 120-м номером. Ярославлю стоит хотя бы надеяться?

– Все мои мысли и планы связаны с НХЛ, – сказал Проворов.

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