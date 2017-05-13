Иван Проворов: «Рано уехал в Америку, потому что мы с семьей решили, что так будет лучше для карьеры»
Защитник сборной России Иван Проворов рассказал о своем раннем отъезде в Северную Америку.
– Все время удивляет, почему вы так рано отправились за океан.
– Просто мы с семьей приняли решение, что для развития лучше уехать в Америку раньше. Привыкнуть к североамериканскому стилю, к маленьким площадкам, изучить язык. Все это было в возрасте, когда еще не привлекали в МХЛ.
– В Ярославле в вас не верили?
– Давайте я отвечу так: мы с семьей решили, что лучше для карьеры будет в Америке.
– Вы задрафтованы «Локомотивом» под 120-м номером. Ярославлю стоит хотя бы надеяться?
– Все мои мысли и планы связаны с НХЛ, – сказал Проворов.
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