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    Иван Проворов: «Рано уехал в Америку, потому что мы с семьей решили, что так будет лучше для карьеры»

    Теги Локомотив сборная России Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Проворов

    Защитник сборной России Иван Проворов рассказал о своем раннем отъезде в Северную Америку. 

    – Все время удивляет, почему вы так рано отправились за океан.

    – Просто мы с семьей приняли решение, что для развития лучше уехать в Америку раньше. Привыкнуть к североамериканскому стилю, к маленьким площадкам, изучить язык. Все это было в возрасте, когда еще не привлекали в МХЛ.

    – В Ярославле в вас не верили?

    – Давайте я отвечу так: мы с семьей решили, что лучше для карьеры будет в Америке.

    – Вы задрафтованы «Локомотивом» под 120-м номером. Ярославлю стоит хотя бы надеяться?

    – Все мои мысли и планы связаны с НХЛ, – сказал Проворов. 

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