Тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что решение о приглашении в сборную игроков будет принято после матча с Данией.

– Ребята два дня не играли, соскучились по льду. Все полны сил. Мозякин сделал тест на велосипеде. Врачи смотрят пока.

– «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли – в сборной три свободных места.

– После игры мы примем решение, – сказал Витолиньш в эфире программы «Все на хоккей».

Сейчас в заявке сборной России на ЧМ-2017 числятся 22 игрока. Вместе с «Вашингтоном» из Кубка Стэнли вылетели защитник Дмитрий Орлов, форварды и Евгений Кузнецов.