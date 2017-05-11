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    Харийс Витолиньш: «Примем решение по игрокам «Вашингтона» после матча с Данией»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов Харийс Витолиньш ЧМ-2017

    Тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что решение о приглашении в сборную игроков «Вашингтона» будет принято после матча с Данией. 

    – Ребята два дня не играли, соскучились по льду. Все полны сил. Мозякин сделал тест на велосипеде. Врачи смотрят пока.

    – «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли – в сборной три свободных места.

    – После игры мы примем решение, – сказал Витолиньш в эфире программы «Все на хоккей».

    Сейчас в заявке сборной России на ЧМ-2017 числятся 22 игрока. Вместе с «Вашингтоном» из Кубка Стэнли вылетели защитник Дмитрий Орлов, форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

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