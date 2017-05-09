Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал игру сборной на чемпионате мира.

– Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира мы договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать,

В хоккее – провал, в футболе – провал, в биатлоне, где мы всегда наверху были, – провал, и этого допустить мы не можем. Уже там никто не скажет, что мы кому-то не заплатили или не профинансировали… Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта.

Понимаем, что играли с фаворитами, но и они не супервеликие… Развязность, отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист… Нет, они еще в своей зоне крутят этой шайбой, теряют и получают голы.

Чего вышли, если ноги подкашиваются – бежать не могут, бросать по воротам не могут… Скатились на какую-то тягомотину. Вышли – играйте, — сказал Лукашенко.

Сборная Беларуси проиграла на ЧМ-2017 Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).