Первый канал на своем официальном сайте покажет в прямом эфире все игры с участием сборной России по хоккею на чемпионате мира в Кельне и Париже.

Турнир стартует сегодня во Франции и Германии.

Расписание трансляций:

Швеция – Россия, 5 мая, начало – в 17.15 (здесь и далее – время московское)

Италия – Россия, 7 мая – 13.15

Германия – Россия, 8 мая – 17.15

Россия – Дания, 11 мая – 17.15

Россия – Словакия, 13 мая – 17.15

Россия – Латвия, 15 мая – 21.15

Россия – США, 16 мая – 17.15

Ранее Первый канал анонсировал в телевизионном эфире трансляции матчей Россия – Швеция (5 мая), Россия – Германия (8 мая), Россия – Словакия (13 мая), Россия – США (16 мая).

Комментаторами будут Андрей Голованов и Александр Кузмак.

Также стало известно, что Первый канал будет транслировать четвертьфинал, полуфинал (с участием России в случае ее выхода в плей-офф) и финальную игру чемпионата.