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    ЧМ-2017. Голованов и Кузмак будут комментировать матчи сборной России на Первом канале

    Теги сборная России телевидение Первый канал Андрей Голованов ЧМ-2017 Александр Кузмак

    Первый канал на своем официальном сайте покажет в прямом эфире все игры с участием сборной России по хоккею на чемпионате мира в Кельне и Париже.

    Турнир стартует сегодня во Франции и Германии.

    Расписание трансляций:

    Швеция – Россия, 5 мая, начало – в 17.15 (здесь и далее – время московское)
    Италия – Россия, 7 мая – 13.15
    Германия – Россия, 8 мая – 17.15
    Россия – Дания, 11 мая – 17.15
    Россия – Словакия, 13 мая – 17.15
    Россия – Латвия, 15 мая – 21.15
    Россия – США, 16 мая – 17.15

    Ранее Первый канал анонсировал в телевизионном эфире трансляции матчей Россия – Швеция (5 мая), Россия – Германия (8 мая), Россия – Словакия (13 мая), Россия – США (16 мая).

    Комментаторами будут Андрей Голованов и Александр Кузмак.

    Также стало известно, что Первый канал будет транслировать четвертьфинал, полуфинал (с участием России в случае ее выхода в плей-офф) и финальную игру чемпионата. 

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