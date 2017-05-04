Защитник Алексей Береглазов, а также форварды Андрей Светлаков и Кирилл Капризов не вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ-2017.

«В начальную заявку не попали Алексей Береглазов, Кирилл Капризов, Андрей Светлаков.

Все сильнейшие на данный момент игроки попадут в начальную заявку и выйдут на первый матч со шведами. По Ничушкину есть нюансы, есть микротравма. Нужно понимать, что заявка не резиновая.

Это тонкие все моменты, потому что выйти на первый матч должны готовые на сто процентов ребята. Но не пытайте меня, в пятницу узнаете, какие 12 форвардов попадут в состав», – сказал тренер сборной Игорь Никитин.

Завтра сборная России проведет первый матч на турнире против сборной Швеции.

ЧМ-2017 будет проходить в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.