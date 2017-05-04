Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг высоко оценил сборную России перед стартом .

«Нас ждет сложнейший первый матч на турнире, нам будет противостоять очевидный фаворит чемпионата мира. «Огневая мощь» российского нападения внушает уважение, наша первая задача – справиться с атакой соперника.

Является ли фаворитом турнира сборная Швеции, учитывая большое количество игроков НХЛ? Мы просто хотим привлечь максимальное количество сильнейших игроков и добиться успеха в Кельне.

На данный момент я не готов назвать точное число игроков НХЛ, которые войдут в заявку. Точно мы определимся с начальной заявкой только этой ночью», – рассказал Гренборг.

Матч сборных России и Швеции пройдет завтра в Кельне в 17.15 по московскому времени.

ЧМ-2017 будет проходить в Германии и Франции с 5 по 21 мая.