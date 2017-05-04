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    Рикард Гренборг: «Россия – очевидный фаворит ЧМ, огневая мощь их нападения внушает уважение»

    Теги сборная России сборная Швеции ЧМ-2017 Рикард Гренборг

    Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг высоко оценил сборную России перед стартом ЧМ-2017

    «Нас ждет сложнейший первый матч на турнире, нам будет противостоять очевидный фаворит чемпионата мира. «Огневая мощь» российского нападения внушает уважение, наша первая задача – справиться с атакой соперника.

    Является ли фаворитом турнира сборная Швеции, учитывая большое количество игроков НХЛ? Мы просто хотим привлечь максимальное количество сильнейших игроков и добиться успеха в Кельне.

    На данный момент я не готов назвать точное число игроков НХЛ, которые войдут в заявку. Точно мы определимся с начальной заявкой только этой ночью», – рассказал Гренборг. 

    Матч сборных России и Швеции пройдет завтра в Кельне в 17.15 по московскому времени. 

    ЧМ-2017 будет проходить в Германии и Франции с 5 по 21 мая. 

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