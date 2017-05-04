Азеведо и «Ак Барс» договорились о новом контракте

Нападающий Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с «Ак Барсом».

Срок действия соглашения, заключенного три года назад, истек 30 апреля. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

«Азеведо достиг договоренности с «Ак Барсом». Игрока устроило предложение клуба по деньгам», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне канадец набрал 34 (13+21) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром .

На счету нападающего 15 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 10 (3+7) очков.