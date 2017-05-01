Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что в ближайшее время клубы КХЛ объявят о возвращении из НХЛ некоторых хоккеистов.

«В олимпийский сезон важно понимание, насколько игрок ценит свою страну. Со стороны ФХР и КХЛ созданы все условия, чтобы игроки, выступающие там, возвращались в нашу лигу, а те, кто играет в России, оставались здесь.

В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную России в КХЛ. В любом случае, окончательное решение всегда за игроком. Они сами должны решить, что для них важнее», – заявил Ротенберг.