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    Роман Ротенберг: «В ближайшее время появятся новости о возвращении из НХЛ в КХЛ кандидатов в сборную России»

    Теги ФХР сборная России НХЛ КХЛ Роман Ротенберг

    Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что в ближайшее время клубы КХЛ объявят о возвращении из НХЛ некоторых хоккеистов.

    «В олимпийский сезон важно понимание, насколько игрок ценит свою страну. Со стороны ФХР и КХЛ созданы все условия, чтобы игроки, выступающие там, возвращались в нашу лигу, а те, кто играет в России, оставались здесь.

    В ближайшее время появятся новости о возвращении кандидатов в сборную России в КХЛ. В любом случае, окончательное решение всегда за игроком. Они сами должны решить, что для них важнее», – заявил Ротенберг.

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