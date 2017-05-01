Тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал комментарии по поводу перехода форварда Кирилла Капризова в .

«Сложно оценивать данный переход. Мы не знаем, кто будет главным тренером ЦСКА. Перспективы Кирилла туманны.

Многое будет зависеть от тренера, сколько игрового времени он будет предоставлять нападающему и какая роль у него будет. Сейчас бесполезно комментировать.

Слухи шли давно. Это свершилось», – сказал Брагин.

Шалунов и Капризов – в ЦСКА, СКА завладел правами на Якупова и Кучерова. Первый день переходов КХЛ