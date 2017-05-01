Валерий Брагин: «Перспективы Капризова в ЦСКА туманны»
Тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал комментарии по поводу перехода форварда Кирилла Капризова в ЦСКА.
«Сложно оценивать данный переход. Мы не знаем, кто будет главным тренером ЦСКА. Перспективы Кирилла туманны.
Многое будет зависеть от тренера, сколько игрового времени он будет предоставлять нападающему и какая роль у него будет. Сейчас бесполезно комментировать.
Слухи шли давно. Это свершилось», – сказал Брагин.
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