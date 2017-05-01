Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Брагин: «Перспективы Капризова в ЦСКА туманны»

    Теги ЦСКА Валерий Брагин КХЛ Кирилл Капризов

    Тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал комментарии по поводу перехода форварда Кирилла Капризова в ЦСКА.

    «Сложно оценивать данный переход. Мы не знаем, кто будет главным тренером ЦСКА. Перспективы Кирилла туманны.

    Многое будет зависеть от тренера, сколько игрового времени он будет предоставлять нападающему и какая роль у него будет. Сейчас бесполезно комментировать.

    Слухи шли давно. Это свершилось», – сказал Брагин.

    Шалунов и Капризов – в ЦСКА, СКА завладел правами на Якупова и Кучерова. Первый день переходов КХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться