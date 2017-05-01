Сборная Финляндии назвала состав на ЧМ-2017 во Франции и Германии. В заявку команды вошли 11 хоккеистов из КХЛ.

Вратари: Йоонас Корписало («Коламбус»), Йони Ортио («Шеллефтео»), Харри Сятери («Витязь»);

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас»), Топи Яакола («Йокерит») Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71).

Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина»), Валттери Филппула («Филадельфия»), Маркус Хянникяйнен («Коламбус»), Йонас Кемппаинен («Сибирь»), Яни Лаюнен («Таппара»), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Антти Пильстрем («Йокерит»), Йессе Пулюярви («Эдмонтон»), Мика Пюеряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо»), Томи Саллинен («Куньлунь»), Вели-Матти Савинайнен («Таппара»).

Сборная Финляндии на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Канады, Беларуси, Швейцарии, Франции, Словении и Норвегии.