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    ЧМ-2017. Ахо, Пулюярви, Филппула и Рантанен вошли в окончательный состав сборной Финляндии

    Теги Лассе Кукконен сборная Финляндии Валттери Филппула Мика Пюеряля Оскар Осала Антти Пильстрем Топи Яакола Юусо Хиетанен Харри Сятери Юхаматти Аалтонен Йони Ортио Яни Лаюнен Вилле Лаюнен ЧМ-2017 Йоонас Ярвинен Йонас Кемппаинен Маркус Хянникяйнен Миро Аалтонен Вели-Матти Савинайнен Йоонас Корписало Атте Охтамаа Юлиус Хонка Томи Саллинен Микко Лехтонен 1994 Йессе Пулюярви Микко Рантанен Себастьян Ахо

    Сборная Финляндии назвала состав на ЧМ-2017 во Франции и Германии. В заявку команды вошли 11 хоккеистов из КХЛ.

    Вратари: Йоонас Корписало («Коламбус»), Йони Ортио («Шеллефтео»), Харри Сятери («Витязь»);

    Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» Москва), Юлиус Хонка («Даллас»), Топи Яакола («Йокерит») Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Лассе Кукконен («Кярпят»), Вилле Лаюнен («Йокерит»), Атте Охтамаа («Ак Барс»), Микко Лехтонен (ХВ-71).

    Нападающие: Юхаматти Аалтонен (ХИФК), Миро Аалтонен («Витязь»), Себастьян Ахо («Каролина»), Валттери Филппула («Филадельфия»), Маркус Хянникяйнен («Коламбус»), Йонас Кемппаинен («Сибирь»), Яни Лаюнен («Таппара»), Оскар Осала («Металлург» Магнитогорск), Антти Пильстрем («Йокерит»), Йессе Пулюярви («Эдмонтон»), Мика Пюеряля («Кярпят»), Микко Рантанен («Колорадо»), Томи Саллинен («Куньлунь»), Вели-Матти Савинайнен («Таппара»).

    Сборная Финляндии на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Канады, Беларуси, Швейцарии, Франции, Словении и Норвегии.

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