«Авангард» не намерен расставаться с Бурдасовым, игроком интересуются СКА, ЦСКА и «Ак Барс»

«Авангард» намерен сохранить в составе команды нападающего Антона Бурдасова.

Контракт хоккеиста с омским клубом заканчивается 30 апреля, после чего он становится ограниченно свободным агентом.

На данный момент «Авангард» ведет переговоры с Бурдасовым о подписании нового контракта.

Сообщается, что на 25-летнего форварда также претендуют СКА, ЦСКА и «Ак Барс».

В прошедшем сезоне Бурдасов набрал 25 (17+8) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 12 играх плей-офф на его счету 6 (4+2) баллов.