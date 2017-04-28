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    «Авангард» не намерен расставаться с Бурдасовым, игроком интересуются СКА, ЦСКА и «Ак Барс»

    Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА возможные переходы Антон Бурдасов КХЛ

    «Авангард» намерен сохранить в составе команды нападающего Антона Бурдасова.

    Контракт хоккеиста с омским клубом заканчивается 30 апреля, после чего он становится ограниченно свободным агентом.

    На данный момент «Авангард» ведет переговоры с Бурдасовым о подписании нового контракта.

    Сообщается, что на 25-летнего форварда также претендуют СКА, ЦСКА и «Ак Барс».

    В прошедшем сезоне Бурдасов набрал 25 (17+8) очков в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 12 играх плей-офф на его счету 6 (4+2) баллов.

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