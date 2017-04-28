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    Директор «Ак Барса» Хуснутдинов: «В поле нашего зрения Зарипов есть, но задача не в том, чтобы привезти одну звезду»

    Теги Ак Барс Металлург Мг возможные переходы Данис Зарипов Шамил Хуснутдинов КХЛ

    Директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов высказался о возможности возвращения в казанскую команду форварда Даниса Зарипова.

    Контракт, связывающий нападающего с магнитогорским «Металлургом», рассчитан до 30 апреля.

    «В поле нашего зрения Зарипов есть, но задача не в том, чтобы привезти одну звезду. Если брать кого-то в команду, надо понимать, с кем он будет играть. Пока рано говорить что-то конкретно», – сказал Хуснутдинов.

    Все равно лучший игрок Кубка Гагарина

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