Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов рассказал о своей работе в армейском клубе.

«У меня со всеми нормальные рабочие отношения. Игроки должны ловить тренерскую мысль и ей следовать, знать, что тренер хочет от них. Какими бы мастерами они ни были, есть вещи, которые игрок обязан делать. Если этого нет, то хоккеист не будет востребован. Атмосфера у нас не такая жесткая, как вы пишете.

Выжимал результат, почти не имея в составе звезд? А где их взять? Радулов и Да Коста – это два человека за три года. Лидера невозможно сделать искусственно, если он есть – то он есть, это идет еще с детского хоккея. Те ребята, которые у нас были, сейчас играют на совершенно другом уровне, они стали другими хоккеистами.

Они повысили свой уровень, они заиграли и стали востребованы везде», — сказал Квартальнов.