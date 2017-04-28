Кузнецов забил 2-й гол в Кубке Стэнли
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в первой игре 2-го раунда плей-офф с «Питтсбургом» (2:3) забросил шайбу.
Это второй гол россиянина в текущем Кубке Стэнли.
Всего в 7 матчах Кузнецов набрал 4 (2+2) очка.
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов в первой игре 2-го раунда плей-офф с «Питтсбургом» (2:3) забросил шайбу.
Это второй гол россиянина в текущем Кубке Стэнли.
Всего в 7 матчах Кузнецов набрал 4 (2+2) очка.
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