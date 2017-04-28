Кузнецов забил 2-й гол в Кубке Стэнли

Форвард Евгений Кузнецов в первой игре 2-го раунда плей-офф с «Питтсбургом» (2:3) забросил шайбу.

Это второй гол россиянина в текущем Кубке Стэнли.

Всего в 7 матчах Кузнецов набрал 4 (2+2) очка.