Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк поможет сборной Чехии на предстоящем ЧМ-2017 во Франции и Германии.

20-летний форвард согласился сыграть за чешскую команду после вылета «Брюинс» из плей-офф Кубка Стэнли.

«Давид меня приятно удивил. Это заслуживает уважения, потому что он должен заключать новый выгодный контракт. Если бы он не поехал, я бы не сердился на него.

Он исключительный игрок, у него был отличный сезон. Я снимаю перед ним шляпу. Потому что сейчас такая ситуация, что игроки без контракта боятся участвовать на ЧМ. Существует риск, я понимаю это», – заявил генеральный менеджер сборной Чехии Мартин Ручински.

Пастрняк не имеет на руках контракта на следующий сезон. В этом сезоне он набрал 70 (34+36) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 6 играх плей-офф он забил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи.