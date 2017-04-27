Евротур. Чешские игры. Россия – Швеция, Финляндия против Чехии
В 1-м туре чешского этапа Евротура Россия встречается со Швецией, финны сыграют с чехами.
Евротур
Чешские игры
1-й тур
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «Hovet»
- Дата проведения
- 27 апреля, 19.30, «Budvar Arena»
Положение команд: Россия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Чехия – 0 (0), Финляндия – 0 (0).
Евротур: Россия – 24 очко (9 матчей), Чехия – 12 (9), Швеция – 9 (9), Финляндия – 9 (9).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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