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    Евротур. Чешские игры. Россия – Швеция, Финляндия против Чехии

    Теги Евротур сборная России результаты сборная Швеции сборная Финляндии сборная Чехии Чешские хоккейные игры

    В 1-м туре чешского этапа Евротура Россия встречается со Швецией, финны сыграют с чехами.

    Евротур

    Чешские игры

    1-й тур

    Швеция – Россия
    Дата проведения
    27 апреля, 19.30, «Hovet»
    Онлайн матча Видео

     

    Финляндия – Чехия
    Дата проведения
    27 апреля, 19.30, «Budvar Arena»
    Онлайн матча Видео

    Положение команд: Россия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Чехия – 0 (0), Финляндия – 0 (0).

    Евротур: Россия – 24 очко (9 матчей), Чехия – 12 (9), Швеция – 9 (9), Финляндия – 9 (9).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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