Форвард «Чикаго» поделился ожиданиями от выступления за сборную России на .

– Каково сейчас ваше психологическое состояние после вылета в первом раунде?

– Пока я придавлен. У меня есть время, чтобы прийти в себя. Доделываю дела в Чикаго, за это время успею немножко отдохнуть от хоккея. К приезду в сборную буду готов на 100 процентов.

Я всегда еду в сборную с сильнейшими эмоциями. Россия – моя страна, и я всегда буду за нее биться, стараться внести максимальный вклад в наш командный результат! За мировым первенством следит вся страна, всегда хочется порадовать своих земляков.

– Уже знаете, какой вырисовывается состав?

– Если честно, пока не удавалось следить. Только недавно закончили играть. Мне позвонили тренеры, сказали, чтобы приезжал. Спешу, бегаю по делам, чтобы все успеть до отъезда. Впрочем, я нисколько не сомневаюсь, что состав наш будет очень сильным. Это же сборная России, в ней всегда собирают всех лучших. Так что будет здорово. В сборную приеду 1 мая, – сказал Панарин.