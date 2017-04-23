Журналист Алексей Шевченко поделился информацией насчет нового главного тренера ЦСКА.

«Как стало известно, «Роснефть» не утвердила кандидатуру Андрея Николишина на посту главного тренера. При этом другие претенденты на должность не рассматривались.

Еще одна любопытная деталь: тренерский штаб новые контракты получил, но пока мы затрудняемся сказать, кто там будет, помимо Игоря Никитина и Дмитрия Ячанова.

Но без главного тренера в сезон входить нельзя и в клубе, кажется, нашли радикальное решение. С 1 мая исполняющим обязанности главного тренера станет Игорь Есмантович.

Он начнет подготовку к сезону, а дальше будет видно» — сказал Шевченко в своей программе «День с Держи передачу».