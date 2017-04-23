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    Роман Ротенберг: «Бронза юниорского ЧМ стала важной победой для российского хоккея»

    Теги ФХР сборная России U18 юниорский ЧМ-2017 Роман Ротенберг

    Первый вице президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением относительно завоеванных бронзовых медалей юниорской сборной России на ЮЧМ-2017.

    «Очень важная победа! ФХР ведет комплексную работу для создания лучших условий для всех наших сборных команд.

    Мы настраиваем все наши сборные команды побеждать в каждой игре! Цель – побеждать в каждой игре», – сказал Ротенберг.

    Сборная России (U-18) выиграла медали юниорского ЧМ впервые с 2011 года

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