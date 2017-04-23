Роман Ротенберг: «Бронза юниорского ЧМ стала важной победой для российского хоккея»
Первый вице президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением относительно завоеванных бронзовых медалей юниорской сборной России на ЮЧМ-2017.
«Очень важная победа! ФХР ведет комплексную работу для создания лучших условий для всех наших сборных команд.
Мы настраиваем все наши сборные команды побеждать в каждой игре! Цель – побеждать в каждой игре», – сказал Ротенберг.
Сборная России (U-18) выиграла медали юниорского ЧМ впервые с 2011 года
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