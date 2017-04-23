Первый вице президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением относительно завоеванных бронзовых медалей юниорской сборной России на ЮЧМ-2017.

«Очень важная победа! ФХР ведет комплексную работу для создания лучших условий для всех наших сборных команд.

Мы настраиваем все наши сборные команды побеждать в каждой игре! Цель – побеждать в каждой игре», – сказал Ротенберг.

Сборная России (U-18) выиграла медали юниорского ЧМ впервые с 2011 года