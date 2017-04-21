Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о приоритетах развития отечественного хоккея.

– Вы не согласны, что КХЛ превращается в лигу, где есть две команды, далеко-далеко оторвавшиеся по условиям, а потом – все остальные?

– Да, разница в условиях есть, в том числе это отражается в классе игроков. Но игры показали, что явного преимущества эти команды не имеют. По крайней мере, как это было в Советском Союзе, когда были ЦСКА и «Динамо», а потом – все остальные. Со временем молодежь в клубах КХЛ подрастет, и конкуренции будет еще больше.

– Но вам не кажется, что мы как раз к «советской» системе, которую вы только что описали, и движемся? Базовый клуб сборной, думаю, у нас уже есть.

– Я так понял, вы говорите про СКА? Не забывайте, надо рассматривать еще и интересы сборной России. К тому же против СКА интереснее играть другим командам. Те клубы, которые внизу, выходят и пытаются проявить себя в матчах именно со СКА. От этого и растет хоккей.

– Другими словами, ничего плохого от того, что мы придем к советской системе хоккея, нет?

– Понимаете, самое главное для нас – конечный результат. Мы идем к Олимпийским играм. И олимпийский цикл покажет, правильно мы делаем или неправильно. К тому же сейчас, если хоккеисты из НХЛ не приедут, сыгранность звеньев в СКА поможет нам занять высокое место в Корее. Потому что наши люди, как конечный результат, всегда воспринимают результат на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

– Грубо говоря, можно пожертвовать парой сезонов в лиге ради успешного выступления на Олимпиаде?

– Я думаю, что да. И болельщики нас в этом поддержат, если будет результат на Олимпиаде. Все одобрят это начинание, которое выбрали и главный тренер сборной, и руководство лиги, и федерация. Потому что сейчас все работают совместно, – заявил Каменский.

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