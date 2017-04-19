И.о. главного тренера «Сибири» Павел Зубов поделился мнением о кадровой ситуации в команде.

– Не первый год «Сибирь» теряет лидеров, но уходил Зайцев – его заменял Ожиганов, покидал команду Кугрышев – выстреливал Шумаков и так далее. Каждый раз находился кто-то, кто делал шаг вперед, заменяя ведущих игроков. Сейчас внутри команды таких игроков не видно. Как вы оцениваете эту ситуацию?

– Я думаю, что это стереотипы. Знаете, это как с руководителями государства. Думали, что Ельцин незаменим, но тут появился Владимир Владимирович. То же самое в команде. Вроде и нет никого, но лидеры ушли, а ребята только этого и ждали. Такое сплошь и рядом. Рано нас хоронить.

Прежде всего мы очень надеемся на легионерские позиции. Мы хотим создать сильное звено иностранцев, вокруг которого будет все строиться. Пока предпосылки к этому есть.

– В атаке у «Сибири» строится практически новая команда, но при этом из защитников ушел один Георгий Мишарин. Не секрет, что наладить игру в обороне – наиболее сложная задача для любого тренера. Значит ли это, что у вас есть фундамент, от которого можно оттолкнуться?

– Хочу сразу поправить, что игра в обороне – это не только защитники, а действия всей пятерки. Когда шайба у нас – мы все работаем в атаке, когда шайба у соперника – мы также всей пятеркой обороняемся. Только распределение ролей разное. Крайний нападающий может оказаться на месте центрального, центральный – на месте защитника, и каждый должен знать, что делать в такой ситуации.

Это самое главное в построении системы обороны. Если наши защитники знакомы с требованиями, то нападающим все равно придется это прививать. По моему опыту на это уходит около двух месяцев. Не меньше. Много нюансов на возврате, кто как вернулся, какую позицию занял. Большой пласт работы. Это база, – сказал Зубов.