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    Александр Медведев: «Ковальчук ударил Коваржа? Давайте я вас так же ударю»

    Теги Металлург Мг СКА Илья Ковальчук Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Ян Коварж

    Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы питерцев в финале Кубке Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (5:3, 4-1 в серии) прокомментировал эпизод, когда форвард гостей Илья Ковальчук атаковал нападающего Яна Коваржа. 

    – Один из скандальных моментов пятого матча был когда Ковальчук ударил Коваржа...

    – Давайте я вас так же ударю!

    – Ковальчук бил сильнее!

    – Да, ладно, Илья просто ткнул его. И все. Камера увидела. Судьи не увидели, – сказал Медведев. 

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