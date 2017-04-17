Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы питерцев в финале Кубке Гагарина над магнитогорским (5:3, 4-1 в серии) прокомментировал эпизод, когда форвард гостей атаковал нападающего Яна Коваржа.

– Один из скандальных моментов пятого матча был когда Ковальчук ударил Коваржа...

– Давайте я вас так же ударю!

– Ковальчук бил сильнее!

– Да, ладно, Илья просто ткнул его. И все. Камера увидела. Судьи не увидели, – сказал Медведев.

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