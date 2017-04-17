Александр Медведев: «Ковальчук ударил Коваржа? Давайте я вас так же ударю»
Член совета директоров СКА Александр Медведев после победы питерцев в финале Кубке Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (5:3, 4-1 в серии) прокомментировал эпизод, когда форвард гостей Илья Ковальчук атаковал нападающего Яна Коваржа.
– Один из скандальных моментов пятого матча был когда Ковальчук ударил Коваржа...
– Давайте я вас так же ударю!
– Ковальчук бил сильнее!
– Да, ладно, Илья просто ткнул его. И все. Камера увидела. Судьи не увидели, – сказал Медведев.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.