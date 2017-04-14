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    Кубок Гагарина. В последних трех играх финала Кошечкин отразил 148 бросков из 154

    Теги Металлург Мг СКА Василий Кошечкин КХЛ Кубок Гагарина

    В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома одолел магнитогорский «Металлург» (3:2, 3-1 в серии).

    В последних трех играх серии СКА нанес 154 броска в створ ворот, которые защищал Василий Кошечкин.

    Во второй игре питерцы сделали 44 броска, в третьей – 60, в четвертой – 50. В этих встречах Кошечкин пропустил в общем 6 шайб.

    Подробную статистику выступлений 34-летнего вратаря смотрите здесь.

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