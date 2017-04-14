В четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина СКА дома одолел магнитогорский «Металлург» (3:2, 3-1 в серии).

В последних трех играх серии СКА нанес 154 броска в створ ворот, которые защищал Василий Кошечкин.

Во второй игре питерцы сделали 44 броска, в третьей – 60, в четвертой – 50. В этих встречах Кошечкин пропустил в общем 6 шайб.

Подробную статистику выступлений 34-летнего вратаря смотрите здесь.