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    ЧМ-2017. Хедман и Эдлер сыграют за сборную Швеции

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    Защитник «Тампы» Виктор Хедман и защитник «Ванкувера» Александр Эдлер помогут сборной Швеции на ЧМ-2017 во Франции и Германии.

    Также еще пять шведских хоккеистов, выступающих в НХЛ, дали согласие сыграть за сборную своей страны. В их число вошли голкипер Эдди Лэк («Каролина»), защитник Джон Клингберг («Даллас»), а также нападающие Элиас Линдхольм, Йоаким Нордстрем и Виктор Раск (все – «Каролина»).

    По разным причинам на приглашение выступить на ЧМ-2017 по-прежнему не ответили вратарь Робин Ленер («Баффало»), защитники Оливер Экман-Ларссон («Аризона») и Антон Строльман («Тампа»), нападающие Габриэль Ландескуг и Карл Седерберг (оба – «Колорадо»).

    Отказом выступить на чемпионате мира ответили Луи Эрикссон, Даниэль Седин, Хенрик Седин (все – «Ванкувер»), Густав Нюквист, Хенрик Зеттерберг, Никлас Кронвалль (все – «Детройт») и Андерс Нильссон («Баффало»).

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