Владимир Воробьев назначен главным тренером московского «Динамо»

Новым главным тренером московского «Динамо» назначен Владимир Воробьев.

Контракт со специалистом подписан на год.

«Сегодня состоялась встреча генерального директора московского «Динамо» Андрея Николаевича Сафронова и Владимира Анатольевича Воробьева с председателем попечительского совета клуба Рашидом Гумаровичем Нурглалиевым.



В результате проведенных переговоров было принято решение назначить Владимира Воробьева главным тренером команды, при этом весь тренерский штаб продолжит свою работу вместе с новым главным тренером», – сообщается на официальном сайте клуба.

44-летний Воробьев входил в тренерский штаб Сергея Орешкина, который после завершения сезона был отправлен в отставку.