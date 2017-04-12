Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением после поражения от СКА (1:2 2ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

– Хорошая игра. У нас в Магнитогорске сейчас полвторого ночи. Ребята бились, все отдали. Готовимся к следующей игре.

– Почему второй матч подряд такая катастрофическая разница бросков в первом периоде?

– А вы состав нашего соперника видели? Я вот их всех знаю по сборной. По разным сборным. У нас сильный соперник.

– Изменились ли вещи, о которых вы говорили после первого матча?

– Я уже забыл первый матч. Уже к четвертому готовимся, – сказал Воробьев.