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    Илья Воробьев: «Катастрофическая разница бросков? Вы состав нашего соперника видели?»

    Теги Металлург Мг СКА Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев поделился мнением после поражения от СКА (1:2 2ОТ, 1-2 в серии) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

    – Хорошая игра. У нас в Магнитогорске сейчас полвторого ночи. Ребята бились, все отдали. Готовимся к следующей игре.

    – Почему второй матч подряд такая катастрофическая разница бросков в первом периоде?

    – А вы состав нашего соперника видели? Я вот их всех знаю по сборной. По разным сборным. У нас сильный соперник.

    – Изменились ли вещи, о которых вы говорили после первого матча?

    – Я уже забыл первый матч. Уже к четвертому готовимся, – сказал Воробьев.

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