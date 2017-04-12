НХЛ разрешит тренерам использовать айпады на скамейке запасных

НХЛ позволит тренерам использовать больше современных технологий, начиная со старта Кубка Стэнли.

Теперь на скамейке каждой команды будут доступны по три айпада. На данный момент все 16 арен команд-участников плей-офф оснащены продукцией компании Apple.

Также айпадами будут пользоваться арбитры, на которых планируется просматривать моменты, связанные с запросом тренера.

В нынешнем сезоне тренерам было разрешено иметь видеомонитор на скамейке, которые помогал бы им решать, когда необходимо брать запрос тренера на случай эпизода с положением вне игры или атакой на вратаря.

Благодаря применению айпадов, тренеры в режиме реального времени смогут показать хоккеистам проведенные смены и моментально обсуждать корректировки в игре.