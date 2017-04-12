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    ЧМ-2017. Жиру, Симмондс и Пойнт сыграют за сборную Канады

    Теги Филадельфия Тампа-Бэй сборная Канады Клод Жиру Уэйн Симмондс ЧМ-2017 Брэйден Пойнт

    Три канадских хоккеиста согласились принять участие на предстоящем ЧМ-2017 в составе сборной Канады.

    За канадцев сыграют форварды «Филадельфии» Клод Жиру и Уэйн Симмондс, а также нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт.

    В 82 матчах текущего сезона НХЛ Жиру набрал 58 (14+44) очков. На счету Симмондса также в 82 играх 54 (31+23) набранных балла. 21-летний Пойнт отметился 40 (18+22) очками в 68 матчах.

    Ранее стало известно, что за сборную Канады сыграют Райан О’Райлли, Нэтан Маккиннон, Марк Шайфли, Джош Моррисси, Джейсон Демерс и Майк Мэтисон.

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