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    Олег Знарок: «Ну, вроде неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла»

    Теги Металлург Мг СКА Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Роман Рукавишников Александр Барабанов

    Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Магнитки» (1:3, 1-1 в серии).

    – Ну, вроде неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла. А так готовимся к следующему матчу.

    – С чем связано то, что Рукавишников вышел вместо Яковлева в первую пару? И в середине матча Барабанов хотел финтом из-за ворот забить. Не журили его, что в такой ответственный матч…

    – А что журить? Человек сделал классную вещь. Почему нет? А Рукавишников у нас и в той игре играл, – сказал Знарок.

    СКА нанес 103 броска в сторону ворот во втором матче серии финала с «Магниткой»

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