Олег Знарок: «Ну, вроде неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла»
Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Магнитки» (1:3, 1-1 в серии).
– Ну, вроде неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла. А так готовимся к следующему матчу.
– С чем связано то, что Рукавишников вышел вместо Яковлева в первую пару? И в середине матча Барабанов хотел финтом из-за ворот забить. Не журили его, что в такой ответственный матч…
– А что журить? Человек сделал классную вещь. Почему нет? А Рукавишников у нас и в той игре играл, – сказал Знарок.
СКА нанес 103 броска в сторону ворот во втором матче серии финала с «Магниткой»
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