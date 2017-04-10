Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги второго матча финальной серии Кубка Гагарина против «Магнитки» (1:3, 1-1 в серии).

– Ну, вроде неплохо играли, но ошибка в большинстве сыграла. А так готовимся к следующему матчу.

– С чем связано то, что Рукавишников вышел вместо Яковлева в первую пару? И в середине матча Барабанов хотел финтом из-за ворот забить. Не журили его, что в такой ответственный матч…

– А что журить? Человек сделал классную вещь. Почему нет? А Рукавишников у нас и в той игре играл, – сказал Знарок.

СКА нанес 103 броска в сторону ворот во втором матче серии финала с «Магниткой»