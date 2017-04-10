Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Илья Воробьев: «Гол в меньшинстве? Где-то сверху нас услышали»

    Теги Металлург Мг СКА Илья Воробьев КХЛ Кубок Гагарина Владислав Калетник

    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев кратко прокомментировал победу над СКА (3:1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

    – Ребята – молодцы, бились на 120 процентов. Много бросков сблокировали.

    – Гол в меньшинстве. Это нечасто бывает – как его прокомментировать?

    – Где-то сверху нас услышали.

    – Хоккеисты за матч теряют несколько килограммов. Сколько за матч теряете вы? У вас вот бутылка с водой почти допита.

    – Судя по моему пиджаку, я нормально сохраняюсь. Но пить хочется.

    – Какого развития событий нам ждать в Санкт-Петербурге?

    – Такого же, видимо, – сообщил Воробьев в эфире «Матч ТВ».

    СКА в большинстве пропускает решающий гол

    «Магнитка» сравняла счет в серии

    Опрос

    Кто выиграет Кубок Гагарина?

    7862 голосa
    • Металлург
      62%
    • СКА
      38%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться