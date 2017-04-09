Зубов покинул «Авангард», с Фурхом ведутся переговоры

Нападающий Илья Зубов покинул .

Стороны не стали продлевать контракт. Хоккеист набрал 17 (4+13) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. На счету нападающего 12 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 6 (3+3) очков.

Также «Авангард» официально объявил, что команду покинули нападающие Владимир Соботка и Дэвид Бут.

С вратарем ведутся переговоры о новом контракте. Решение о продолжении сотрудничества с остальными хоккеистами будет принято тренером Андреем Скабелкой и руководством клуба по окончании просмотрового сбора.