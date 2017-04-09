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    Зубов покинул «Авангард», с Фурхом ведутся переговоры

    Теги Авангард переходы Илья Зубов Дэвид Бут Андрей Скабелка КХЛ Владимир Соботка Доминик Фурх

    Нападающий Илья Зубов покинул «Авангард».

    Стороны не стали продлевать контракт. Хоккеист набрал 17 (4+13) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. На счету нападающего 12 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 6 (3+3) очков.

    Также «Авангард» официально объявил, что команду покинули нападающие Владимир Соботка и Дэвид Бут.

    С вратарем Домиником Фурхом ведутся переговоры о новом контракте. Решение о продолжении сотрудничества с остальными хоккеистами будет принято тренером Андреем Скабелкой и руководством клуба по окончании просмотрового сбора.

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