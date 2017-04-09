Зубов покинул «Авангард», с Фурхом ведутся переговоры
Нападающий Илья Зубов покинул «Авангард».
Стороны не стали продлевать контракт. Хоккеист набрал 17 (4+13) очков в 44 матчах регулярного чемпионата. На счету нападающего 12 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 6 (3+3) очков.
Также «Авангард» официально объявил, что команду покинули нападающие Владимир Соботка и Дэвид Бут.
С вратарем Домиником Фурхом ведутся переговоры о новом контракте. Решение о продолжении сотрудничества с остальными хоккеистами будет принято тренером Андреем Скабелкой и руководством клуба по окончании просмотрового сбора.
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