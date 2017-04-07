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    Майк Салливан: «Слепая передача Кросби? Он видит игру на другом уровне и может делать такие вещи»

    Теги Нью-Джерси Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан

    Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал эпизод с голевой передачей Сидни Кросби в матче с «Нью-Джерси» (7:4), когда он сделал пас вслепую и между ног на Конора Шири. 

    «Кросби видит игру на другом уровне. Иногда то, что он делает, просто поражает. Но он элитный игрок и может делать такие вещи, которые недоступны большинству других.

    Большинство игроков вряд ли бы так распорядились шайбой в этом эпизоде. Но у него есть понимание игры и уровень мастерства, которые позволяют делать что-то подобное. Моя реакция была такой же, как и у всех на арене», – рассказал Салливан. 

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