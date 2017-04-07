Главный тренер Майк Салливан прокомментировал эпизод с голевой передачей в матче с «Нью-Джерси» (7:4), когда он сделал пас вслепую и между ног на Конора Шири.

«Кросби видит игру на другом уровне. Иногда то, что он делает, просто поражает. Но он элитный игрок и может делать такие вещи, которые недоступны большинству других.

Большинство игроков вряд ли бы так распорядились шайбой в этом эпизоде. Но у него есть понимание игры и уровень мастерства, которые позволяют делать что-то подобное. Моя реакция была такой же, как и у всех на арене», – рассказал Салливан.